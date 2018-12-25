В Китае открылся четвертый Маньчжурский международный форум

25 декабря 2018 17:10 (UTC+04:00)

В городе Маньчжурия (Внутренняя Монголия) в понедельник открылся 4-й Маньчжурский международный форум. Гости из разных стран мира высказали свои предложения по поводу интернационального развития трех стран: Китая, России и Монголии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мэр города Маньчжурия Сюй Айлянь на форуме отметила, что за последние годы Маньчжурия играет важную роль в реализации проектов в рамках инициативы "Один пояс и один путь", а также в содействии международному сотрудничеству.

Начальник отдела по делам Евразии при министерстве Коммерции КНР Люй Тао высказался о важности китайско-российского сотрудничества, подчеркнув, что необходимо сохранить тенденцию роста двусторонней торговли, расширить сотрудничество в области инвестиций, продвигать региональное сотрудничество, повышать уровень финансового сотрудничества, чтобы придать новый импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, что Маньчжурский международный форум был инициирован экспертами, учеными и предпринимателями Китая, России и Монголии. Цель его создания заключается в том, чтобы предоставить помощь региональному сотрудничеству трех стран. С 2015 года в форуме приняло участие около тысячи экспертов, ученых и чиновников трех стран.

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