Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на востоке Китая

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщило министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Вспышка АЧС произошла в районе Яньпин города Наньпин провинции Фуцзянь на ферме, где к тому моменту содержались 5776 свиней, из которых11 погибли, отмечается в сообщении со ссылкой на доклад Китайского центра по профилактике и контролю эпизоотий.

Местные власти ввели в действие механизм экстренного реагирования на АЧС, были проведены мероприятия по изоляции, забою, обезвреживанию и дезинфекции.

Китай сообщил о первом случае АЧС в августе, который был зарегистрирован в провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Впоследствии сообщения о новых вспышках поступили и от многих других регионов страны.

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