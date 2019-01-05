В Синьцзяне бурно развивается зимний туризм

5 января 2019 04:42 (UTC+04:00)

В живописной туристической зоне Канас в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая около тысячи туристов со всей страны играли в снежки, встречая Новый год, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Мероприятие, прошедшее во время каникул по случаю Нового года, было частью 11-го туристического снежно-ледового фестиваля в Канасе.

В целях привлечения посетителей местные власти объединили зимние развлекательные объекты с местными этническими традициями. В мероприятия были включены катание на лыжах, стрельба из лука, борьба и мотоспорт на снегу.

"Деревня представляет собой сказочный мир", - сказал турист из Урумчи Е Бинь."Я чувствовал, что я был в снежном райском месте".

В последние годы в Синьцзяне бурно развиваются зимние виды развлечений. Местные власти получают большую прибыль от зимнего туризма.

"Мы планируем представить больше развлекательных мероприятий для привлечения туристов в Алтай", - заявил Ли Бин, чиновник округа Алтай, которому подчиняется Канас.

"Мы будем превращать "холодные" ресурсы в "горячую" экономику", - сказал он.

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