Китай стал крупнейшим в мире потребителем шелка

11 января 2019 19:45 (UTC+04:00)

На днях почетный председатель Китайской ассоциации шелка Ян Юнъюань заявил, что в Китае объем продаж шелка на внутреннем рынке составил 60%, а Китай стал крупнейшим в мире потребителем шелка, передает Trend со ссылкой «Жэньминь жибао» онлайн.

По словам Ян Юнъюаня, после введения политики реформ и открытости китайские шелковые изделия начали ориентироваться на внутренний рынок. В настоящее время в китайской шелковой промышленности наблюдается тенденция повышения цен и увеличения прибыли.

Согласно данным Министерства коммерции, в 2017 году площадь тутовых деревьев в Китае составила 11,83 млн му. В стране насчитывалось 20 млн фермеров, которые занимаются выращиванием шелкопряда. Объем выпуска тутовых коконов достиг 643 тыс. тонн.

Кроме того, зона по выращиванию шелкопряда с 2006 года была перенесена с юго-восточного побережья в центральные и западные районы. В 2017 году в центральных и западных районах выращивали 82% шелкопряда Китая. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван».

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