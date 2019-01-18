Ученые из Китая открыли ген, заставляющий человека толстеть

Эксперименты на мышах, живших в своеобразной "морозилке", помогли китайским и американским ученым открыть ген Oct3, мешающий жировым клеткам сжигать лишние калории и заставляющий запасать энергию внутри себя. Их выводы были представлены в журнале PLoS Biology, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы показали, что снижение активности Oct3 приводит к формированию бурого жира и преобразованию излишков калорий в тепло. Если нам удастся создать молекулу, которая будет подавлять этот ген, у нас появится новый способ борьбы с ожирением и другими метаболическими болезнями", — заявил Лигун Чэнь (Ligong Chen) из университета Циньхуа в Пекине (США).

В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычного жира превратиться в так называемый бурый жир.

Он встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает его белый "кузен", играющий роль "склада" питательных веществ и не участвующий в этом процессе.

Как отмечает Чэнь, недавно ученые обнаружили, экспериментируя на мышах, что длительная жизнь при низких температурах заставила часть белого жира грызунов превратиться в его бурую разновидность. Это помогло им избавиться от лишнего веса и нормализовать обмен веществ.