В 2018 году население Китая увеличилось до 1,395 млрд человек

21 января 2019 08:56 (UTC+04:00)

Население Китая в 2018 году увеличилось на 0,38%, превысив 1,395 млрд человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Согласно официальным данным, в минувшем году в КНР родились 15,23 млн человек, скончались 9,93 млн. Темп прироста населения составил 3,81%.

"Население нашей страны в целом продолжает стабильно увеличиваться, успешно продвигается процесс урбанизации", - отметил на пресс-конференции глава ГСУ Нин Цзичжэ.

Как следует из доклада, на начало 2019 года в стране проживают 713,5 млн мужчин и 681,8 млн женщин. Более 64% жителей Китая (свыше 897,29 млн человек) - люди в возрасте от 16 до 59 лет, около 18% - трудоспособное население 60-65 лет (249,49 млн человек), примерно 12% - граждане старше 65 лет (166,58 млн человек). Доля городских жителей за 12 месяцев увеличилась на 1,06%, составив 59,58% населения КНР.

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