В Китае задержали страуса, нарушавшего правила дорожного движения (ВИДЕО)

В китайской провинции Юньнань – одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны - полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.

Увидеть страуса на дороге или в городе – совсем не редкость. Они гуляют в общественных местах и часто не боятся людей. Но животные могут проявлять агрессию в непривычной для них обстановке, оказываясь, тем самым, опасными для окружающих.

Провинция Юньнань расположена в живописном предгорье Тибета, она граничит с Вьетнамом и Мьянмой. У жителей этих территорий немало схожих обычаев и традиций.

