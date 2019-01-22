Китай создаст законодательство для борьбы с незаконными генетическими экспериментами

Власти Китая заявили о намерении разработать эффективное законодательство, которое позволит предотвратить возможность проведения незаконных опытов в области генетики. Об этом заявило министерство науки и технологий КНР в ответ на результаты расследования в отношении эксперимента ученого Хэ Цзянькуя с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство науки и технологий выступает решительно против этой ситуации", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении. Как сообщается, "научно-техническая деятельность биолога была приостановлена".

"Министерство науки и технологий совместно с соответствующими департаментами намерено содействовать совершенствованию существующих законов и нормативных актов [для предотвращения возникновения подобных ситуаций]", - отмечается в заявлении.

Ведомство также заявило о том, что будет и дальше "поддерживать и поощрять исследователей проводить научные эксперименты в соответствии с законом".

В конце ноября минувшего года китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Цель эксперимента - создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец, для этого ученый пытался "отключить" у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились абсолютно здоровыми.

Опыты Хэ Цзянькуя, вызвавшие критику и широкий резонанс во всем мире, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.

Последний раз ученого видели 28 ноября на международном симпозиуме по вопросам генома в Гонконге. С тех пор он не появлялся на публике и, судя по всему, был задержан. Девочки-близнецы сейчас находятся под наблюдением медиков из государственных клиник.

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", медицинские следственные органы Китая возложили всю ответственность за эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.