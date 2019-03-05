Прямой авиамаршрут свяжет китайский Синьцзян и Западную Европу

5 марта 2019 16:32 (UTC+04:00)

Новый рейс из китайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) в австрийскую Вену через Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая), откроется 18 июня, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Это будет первый прямой рейс, соединяющий Урумчи с западноевропейским городом. Он будет выполняться самолетами авиакомпании China Southern Airlines по вторникам, четвергам и субботам.

Новый рейс сэкономит время пассажирам, путешествующим между Северо-Западным Китаем и Веной, столицей Австрии.

Согласно расписанию, авиалайнер Боинг-787 будет вылетать из Гуанчжоу в 09:30 и прибывать в 14:40 в Урумчи - пункт промежуточной посадки в течение 90 минут. После вылета из Урумчи самолет достигнет конечного пункта назначения, Вены, в 17:30 по местному времени.

В обратном направлении самолет будет вылетать из Вены в 18:55, прибывать в Урумчи в 07:55 для 90-минутной промежуточной остановки, и после вылета приземляться в Гуанчжоу в 14:35.

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