СМИ: В Китае отзывают 50 тыс. Porsche из-за кузовных дефектов и проблем с электроникой

16 марта 2019 14:43 (UTC+04:00)

Автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 50 тыс. автомобилей марки Porsche из-за кузовных дефектов и проблем с электроникой. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно ссылается на Государственное управление по регулированию рынка КНР, согласно данным которого массовый кузовной брак обнаружен у более чем 15,9 тыс. автомобилей 2016-2019 годов выпуска, в частности у некоторых партий моделей Cayman и Boxter. В случае столкновения у этих транспортных средств может деформироваться топливный бак, в связи с чем возникает опасность утечки топлива и последующего возгорания.

Еще у 34,2 тыс. моделей Panamera и Cayenne, сошедших с конвейера в 2016-2018 годах, выявлены проблемы с программным обеспечением.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей с 25 марта могут посетить дилерские центры производителя в Китае для диагностики и бесплатного ремонта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Число жертв при обрушении нескольких зданий на севере Китая возросло до семи
Китай 12:51
Власти КНР создадут первый в стране центр по восстановлению Великой Китайской стены
Китай 10:52
Встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня - СМИ
США 07:16
Оползень в Китае унес жизни двух людей
Китай 06:29
Кыргызстан намерен ускорить проект по транзиту туркменского газа в Китай
Кыргызстан 15 марта 23:37
СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei
Европа 15 марта 18:00
Лента новостей
Госкомиссия Азербайджана о жителе Газаха, перешедшем границу с Арменией
Общество 16:12
Хикмет Гаджиев: Очень успешная модель регионального сотрудничества Азербайджана служит интересам также партнеров, соседей
Политика 16:07
Премьер Новой Зеландии посетила Крайстчерч, где произошел теракт в мечетях
Другие страны 15:59
Мне болельщики очень помогли - азербайджанский гимнаст Никита Симонов
Общество 15:53
На одной из улиц Баку будет ограничено движение автомобилей
Общество 15:46
Нарушивший границу с Арменией гражданин Азербайджана страдает психическим заболеванием - Госслужба
Общество 15:40
По инициативе Президента Азербайджана впервые в Баку соберутся страны ОПЕК+
Энергетика 15:36
В Париже более 30 человек задержали в ходе протестов "желтых жилетов"
Европа 15:24
Религиозные лидеры Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с терактом в Новой Зеландии
Политика 15:23