Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля

23 марта 2019 21:05 (UTC+04:00)

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли 3 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности приветствовать делегацию из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ на встречах в Вашингтоне, которые начнутся 3 апреля 2019 года", - отметила она.

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