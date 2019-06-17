На северо-востоке Китая произошло землетрясение

17 июня 2019 19:10 (UTC+04:00)

Слабое землетрясение магнитудой 1,3 зафиксировано в понедельник вечером в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, причиной землетрясения мог стать взрыв, сообщает китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зарегистрированы в 19.38 по местному времени в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе.

Очаг землетрясения располагался на поверхности, глубина 0 километров. Сейсмологический центр уточняет, что причиной землетрясения мог стать взрыв.

Других подробностей пока не приводится, но на карте видно, что возле места, где зафиксированы толчки, проходит железная дорога.

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