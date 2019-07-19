На фабрике в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По его данным, ЧП произошло в 17:50 по местному времени.

Информационный портал Sina уточняет, что в результате взрыва на фабрике в городе Саньмэнься пострадали несколько человек. По данным портала, ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

К месту происшествия прибыли спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется.

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