На фабрике в Китае произошел взрыв

19 июля 2019 16:03 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По его данным, ЧП произошло в 17:50 по местному времени.

Информационный портал Sina уточняет, что в результате взрыва на фабрике в городе Саньмэнься пострадали несколько человек. По данным портала, ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

К месту происшествия прибыли спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые Китая и России определили шесть направлений сотрудничества
Другие страны 16:30
Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров
Другие страны 15:35
Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном
Другие страны 13:57
Китайская нефтегазовая корпорация готовится к тендеру в Туркменистане
Тендеры 11:23
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
В мире 05:23
Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв
Другие страны 18 июля 16:53
Лента новостей
Япония планирует доставить олимпийский факел на МКС
Другие страны 16:39
Закир Гасанов встретился с послом и новым военным атташе США (ФОТО)
Политика 16:37
Ученые Китая и России определили шесть направлений сотрудничества
Другие страны 16:30
Компания «Аксарай Резиденс» о ходе строительства крупного жилого комплекса на территории «Белого города»
Бизнес 16:26
Иран и Азербайджан договорились о расширении экономических и транспортных связей
Экономика 16:26
Хиджран Гусейнова: Порой журналистские публикации приводят к негативным последствиям
Общество 16:10
Общество ветеранов спецслужб "Альянс" наградило сотрудника TREND (ФОТO)
Общество 16:07
В Баку состоялась конференция «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Финансы 15:53
В ВС Азербайджана значительно снизилось число преступлений
Общество 15:45