США вводят санкции против 28 китайских организаций

8 октября 2019 02:18 (UTC+04:00)

Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном в понедельник в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США, - отмечается в тексте. - Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Все организации находятся на территории Китая".

Ограничения будут касаться экспорта, реэкспорта в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. Согласно официальным данным Пекина, там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

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