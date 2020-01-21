Китай резко сократил объемы импортируемого мусора

21 января 2020 17:20 (UTC+04:00)

Китай сократил в 2019 году объемы импортируемых отходов на 40% по сравнению с прошлым годом, доведя их до 13,5 млн тонн. Об этом сообщил представитель Министерства окружающей среды КНР Лю Юбинь. В 2021 году, сказал он, страна намерена полностью прекратить ввоз мусора из-за рубежа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приложим все усилия к тому, чтобы к концу 2020 года довести показатель импорта отходов до нулевой отметки", - заявил Лю Юбинь.

С 2017 года, когда Китай взял курс на полный отказ от иностранного мусора, одни за другим были запрещены к ввозу 56 видов отходов. Одновременно в стране была развернута борьба с "мусорной контрабандой" - попытками нелегального ввоза на территорию КНР отходов под видом различного сырья и товаров. В 2019 году Главное таможенное управление КНР провело третий раунд общенациональной кампании против фирм, занимающихся переработкой зарубежного мусора. В ходе этой кампании многие мелкие предприятия переключились на переработку "отечественных" отходов. Было начато и техническое переоснащение компаний.

Одним из перспективных направлений переработки отходов считается их использование для выработки электроэнергии. Однако, как сообщают СМИ, эти меры вызывают недовольство местного населения, опасающегося того, что в ходе такой утилизации отходов производятся выбросы вредных веществ в атмосферу.

Министр окружающей среды Ли Ганьцзе, ссылаясь на мировой опыт, утверждает, что эти опасения "безосновательны". В интервью газете China Daily он заявил, что его ведомство предпримет максимум усилий для противодействия предубеждениям в духе "только не на моем дворе".

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