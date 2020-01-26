Знания о новом коронавирусе весьма ограничены, заявили в Китае

Знания о новом типе коронавируса, который вызывает пневмонию, пока достаточно ограничены, также неизвестно о вероятности его мутации, заявил на пресс-конференции в воскресенье замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если говорить с точки зрения знаний, то это нового заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность ее мутации", - сказал Ли Бинь.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

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