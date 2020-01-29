В КНР начали задержания за распространение в интернете слухов о пневмонии

Один человек привлечен к уголовной ответственности за распространение злонамеренных слухов о пневмонии в интернете в городе Тяньцзинь (Северный Китай), еще шестеро привлечены к административной ответственности, с 34 гражданами проведены разъяснительные беседы. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние дни Тяньцзиньское городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии. За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован, согласно закону, шесть нарушителей правопорядка задержаны в административном порядке, с 34 [жителями города] проведены разъяснительные беседы", - говорится в сообщении.

Как пояснил начальник командования УОБ города Тяньцзиня Чэнь Юйдун, в населенном пункте "задействован круглосуточный режим надзора за ситуацией в интернете". "В случае обнаружения злонамеренной информации в отношении дел по фабрикации слухов собираются твердые доказательства и наносится суровый удар, согласно закону".

"Мы ни в коем случае не будем ослаблять усилия и проявлять мягкость в отношении преступных действий по распространению ложных сообщений, попыток сеять панику в обществе и баламутить общественный порядок", - предупредил полицейский начальник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.