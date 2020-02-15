Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава МИД Китая Ван И.

"Китай всецело готов следовать "пяти принципам мирного сосуществования" с США, устанавливать и развивать долгосрочные стабильные отношения дружбы и сотрудничества. Это утвержденная политика Китая. Но США, наоборот, непрерывно оказывают на Китай давление, по любому случаю критикуют и пытаются очернить Китай. Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, к примеру, Всекитайское собрание народных представителей (парламент - ред.) никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики или дел США, при этом в США рассмотрели и одобрили целую серию различных законопроектов, "которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

Он также отметил, что китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали свои силы вблизи акватории и воздушного пространства США, в то время как американская сторона постоянно отправляет свои военные корабли и самолеты, чтобы "побряцать оружием" у Китая на пороге.