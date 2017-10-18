В шведском Хельсингборге подорвали дверь в здание полиции

18 октября 2017 10:06 (UTC+04:00)

Неизвестные в ночь на среду взорвали входную дверь здания полиции города Хельсингборг на юге Швеции, сообщается на сайте городской полиции, передает РИА Новости.

"Вход в полицейский участок был взорван, причинен значительный ущерб. Что именно взорвалось, неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал", — говорится в сообщении для прессы.

Место взрыва уже осмотрено техниками, и его анализом продолжают заниматься судмедэксперты.

Инцидент произошел после 01.20. По данным Радио Швеции, взрыв был таким сильным, что частично разбились стекла окон не только самого полицейского участка, но и здания напротив. По данным из полиции каких-либо угроз накануне взрыва к ним не поступало. Никто пока не задержан.

Azernews Newspaper
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