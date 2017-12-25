Еврокомиссар призвал как можно скорее договориться о миграционной реформе в ЕС

Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос призвал страны - члены ЕС как можно скорее достигнуть договоренности о миграционной реформе в ЕС и проявить больше солидарности в вопросе приема беженцев, передает ТАСС.

"Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие", - приводит 25 декабря его заявление германская медиагруппа Funke.

По словам Аврамопулоса, будущая миграционная политика Европы должна быть "справедливой и сбалансированной". "Сегодня она таковой не является", - заметил еврокомиссар. "Мы все знаем, что нельзя терять времени", - сказал он, отметив, что договоренности о реформе нужно достигнуть до июня 2018 года.

"Миграция будет в последующие годы занимать важное место в повестке дня в Европе и мире", - считает Аврамопулос. "Мы не можем ждать нового кризиса, который нам об этом напомнит", - заключил он.

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