В теракте во Франции погиб гражданин Португалии

24 марта 2018 02:53 (UTC+04:00)

Правительство Португалии заявило, что среди трех жертв теракта на юге Франции был гражданин Португалии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Власти Франции подтвердили нашим консульским службам смерть гражданина Португалии", — цитирует агентство представителя департамента республики по делам проживающих за рубежом граждан Мигеля Сильву.

Детали смерти португальского гражданина не уточняются.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ.

В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.

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