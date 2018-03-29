Во Франции рассказали о подготовке визита Макрона в Россию

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит президента республики Эммануэля Макрона в Россию в мае должен состояться, сообщает РИА Новости.

"На данный момент визит предполагается", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос, состоится ли визит Макрона в Москву после скандала с "делом Скрипаля".

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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