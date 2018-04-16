Мило Джуканович заявил о победе на выборах президента Черногории

16 апреля 2018 03:23 (UTC+04:00)

Бывший премьер и экс- президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович объявил о своей победе на прошедших в воскресенье президентских выборах и пообещал народу Черногории вступление в Европейский союз (ЕС) до конца его пятилетнего мандата. С победной речью Джуканович обратился из своего штаба под аплодисменты и овации своих сторонников, передает ТАСС.

"Как мы и объявляли, в первом же круге мы получили 54% голосов и превысили результаты остальных шести кандидатов. Этот результат я понимаю как твердую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути. Уверен, что в следующие пять лет мы сделаем окончательные шаги и достигнем результатов, которые мы планировали 20 лет пути в ЕС", - заявил Джуканович.

Джуканович поблагодарил партнеров по коалиции и заявил, что ожидает такой же уверенной победы на предстоящих парламентских выборах. Он также обратился к оппозиции, посоветовав ей "образумиться и изменить свои взгляды, поскольку народ не поддерживает их".

После своей речи Джуканович откупорил две огромные бутылки шампанского и отпил из них под аплодисменты собравшихся.

Официальный подсчет голосов идет на сайте Государственной избирательной комиссии Черногории в режиме онлайн. В настоящий момент обработано 50,35%. Джуканович лидирует с результатом 55,89%, его ближайший преследователь Боянич набирает 31,74%. Окончательные данные ГИК объявит в течение нескольких дней.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.

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