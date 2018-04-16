Главы МИД стран ЕС согласовали позицию по событиям в Сирии

16 апреля 2018 14:50 (UTC+04:00)

Главы МИД стран ЕС на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии, говорится в сообщении представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА Новости.

"Министры иностранных дел одобрили заключения по Сирии, вскоре они будут доступны. Единая позиция ЕС", — говорится в сообщении представителя пресс-службы Федерики Могерини Майи Косьянчич в ее аккаунте в Twitter.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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