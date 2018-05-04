ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном

Представитель ЕК уклонился от прямого ответа на вопрос о том, подготовлены ли какие-либо решения на случай возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном уже на следующей неделе, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией, как ожидается, не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в соглашении по иранской ядерной программе.

"Что будет в будущем, посмотрим в будущем. Но существует одно соглашение, и оно работает", — заявил в пятницу на брифинге представитель пресс-службы ЕК, отвечая на вопрос журналистов.

"ЕС ясно давал понять, что для нас важно сохранить соглашение, это в стратегических интересах Евросоюза, и будем этого придерживаться", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюз.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Комментируя это заявление, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что следует дождаться беспристрастной оценки МАГАТЭ, но пока нет аргументов, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому.

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