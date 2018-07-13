Трамп назвал темы переговоров с Мэй

13 июля 2018 18:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Иран, борьбу с терроризмом и КНДР, передает РИА Новости.

"В ходе наших встреч сегодня премьер-министр и я обсудили ряд взаимных приоритетов, включая прекращение распространения ядерного оружия. Я благодарю премьер-министра Мэй за сотрудничество в стремлении к свободной от ядерного оружия Северной Корее. Я также обсудил с премьер-министром Иран, мы согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции.

Кроме того он заявил, что США и Великобритания также должны "остановить терроризм".

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