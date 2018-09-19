На полях ГА ООН Макрон встретится с Трампом и Роухани

19 сентября 2018 17:21 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу со своими американским и иранским коллегами — Дональдом Трампом и Хасаном Роухани — на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию французского лидера, встреча с Трампом запланирована на 24 сентября, а с Роухани — на 25 сентября.

Также на полях ГА ООН Макрон поужинает с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

Очередная, 73-я Генеральная ассамблея ООН начала свою работу во вторник, ее председателем стала бывший премьер-министр Эквадора Мария Гарсес.

Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Россию на всемирной встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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