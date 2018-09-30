На греческий полуостров Пелопоннес обрушился штормовой циклон

Средиземноморский штормовой циклон, пронесшийся в субботу по прибрежным и центральным районам греческого полуострова Пелопоннес, нанес большой ущерб инфраструктуре портов, дорогам, населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Naftemporiki, ссылаясь на информацию, полученную от мэров населенных пунктов полуострова и пожарной службы.

По данным издания, ущерб от стихии настолько значителен, что губернатор Пелопоннеса Петрос Татулис в воскресенье собирается обратиться к центральным властям с просьбой объявить на всем полуострове чрезвычайное положение.

Заместитель губернатора Ангелос Папангелопулос сообщил, что циклон, сопровождавшийся штормовыми ветрами и ливнями, привел к выходу рек из берегов и затоплению домов в областях Коринфия и Арголида. В городах Аргос и Нафплион потоки воды затопили ряд улиц, залили грязью автомобили, некоторых жителей этих населенных пунктов пришлось срочно эвакуировать. Большой ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам, главным образом оливковым рощам, что отразится на местном производстве оливкового масла.

Власти закрыли движение на одном из участков новой платной автомагистрали Афины - Коринф из-за падения на ее полосы камней, принесенных с горных склонов мощными дождевыми потоками. Полиция направляет водителей в объезд по локальным дорогам. Прервано также движение по автомагистрали Патры - Коринф по направлению к Афинам, водителей перенаправляют в столицу по автомагистрали "Олимпиас".

В районе городка Вело (область Коринфия) прекращено движение электричек из-за завалов из камней и земли на железнодорожных путях. До устранения проблемы пассажиров перевозят на автобусах. К ликвидации последствий оползней привлекли подразделения инженерных войск.

Циклон дошел до области Аттика со столицей Афинами, где также отмечаются проблемы с подтоплениями домов и подземных переходов. В Афинах в субботу вечером закрыли проезд по приморскому шоссе Посейдонос в обоих направлениях, что создало огромные трудности для водителей. Столичных пожарных вызывали сотни раз для откачки воды и уборки с улиц поваленных штормовым ветром деревьев.

Третий день из-за штормовой погоды не выходят из морских гаваней Афин - Пирея, Рафины и Лавриона - паромы и другие суда, фактически прервано сообщение материковой Греции с островами в Эгейском море. Запрещен выход судов и в Саронический залив из-за ветров, дующих с силой до 10 баллов по шкале Бофорта. Закрыты также паромные переправы Рио-Антирио около портового города Патры и из порта Киллини на западе полуострова Пелопоннес на острова Закинф и Кефалония в Ионическом море.

Как ожидается, в воскресенье циклон будет еще бушевать в столичной области Аттика и на расположенном поблизости острове Эвбея, где уже в субботу также подтопило ряд домов, а затем переместится к островам в Эгейском море.

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