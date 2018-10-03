Глава Пентагона пообещал обсудить РСМД со странами НАТО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в ходе визита в Европу спросит мнение союзников по НАТО о том, что они думают о будущем договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), чтобы потом это было учтено при принятии решения в Вашингтоне, сообщает в среду РИА Новости.

"Одна из причин, по которой я здесь,.. это мое желание получить совет от стран НАТО о том, что нам делать с договором, который заключили две страны, по которому одна из них живет – это мы, США, а Россия – нет", — сказал он на пресс-конференции в Париже, расшифровку которой распространил Пентагон.

По словам Мэттиса, он не может предсказать дальнейшую судьбу договора.

"Это решение, которое должен принимать президент. Но могу сказать, что и на Капитолийском холме, и в государственном департаменте есть большая обеспокоенность в связи с этой ситуацией. Я вернусь с советом наших союзников и приму участие в дискуссиях о том, куда двигаться дальше", — добавил Мэттис.

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