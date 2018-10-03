Венгрия требует от Брюсселя не мешать получать газ по "Турецкому потоку"

3 октября 2018 20:34 (UTC+04:00)

Венгрия требует, чтобы Брюссель не мешал Центральной Европе получать российский газ по "Турецкому потоку", заявил на пресс-конференции глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

"Совершенно очевидно, что предприятия Западной Европы вместе с "Газпромом" готовят строительство "Северного потока-2", так что, я думаю, тут будет серьезный шаг вперед. И мы хотели бы, если бы и Центральная Европа достигла этого", - сказал Сийярто.

"И так как Западная Европа по северному маршруту сможет покупать газ, мы, Центральная Европа, тоже требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа получит с севера новый маршрут, так мы хотим получить его с юга", - подчеркнул министр.

Он указал, что Венгрия не хочет, чтобы бойкотировали поставку газа в центральную Европу через Балканы.

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