Британия намерена разместить бронепалубный крей

Великобритания намерена разместить бронепалубный крейсер "Мерси" в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив), чтобы помочь решить проблему незаконного прибытия мигрантов в Соединенное Королевство через Ла-Манш. Соответствующее распоряжение в четверг вечером выпустил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что крейсер "Мерси" будет размещен в Дуврском проливе, чтобы помочь пограничным силам Британии и властям Франции с их действиями в отношении перемещения мигрантов", - приводятся слова министра на сайте министерства обороны.

Он выразил надежду, что профессионализм британских служащих военно-морского флота позволит предотвратить "опасное путешествие мигрантов через канал".

Глава британского МВД Саджид Джавид в среду обратился к главе Минобороны с просьбой подключить Королевский военно-морской флот в проливе, чтобы помочь решить кризис с мигрантами.

Также в среду были задержаны два человека, подозреваемые в незаконной организации переправки мигрантов через пролив Ла-Манш.

По данным британских властей, с ноября прошлого года в Британию на лодках прибыло 239 человек.

В конце декабря сотрудники приграничной службы Великобритании спасли 12 мигрантов из Сирии и Ирана, которые пытались пересечь канал на двух надувных лодках. После этого министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и Джавид договорились предпринимать согласованные действия, чтобы решить проблему незаконной миграции через Ла-Манш.

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