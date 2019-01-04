Британия намерена разместить бронепалубный крей

4 января 2019 09:39 (UTC+04:00)

Великобритания намерена разместить бронепалубный крейсер "Мерси" в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив), чтобы помочь решить проблему незаконного прибытия мигрантов в Соединенное Королевство через Ла-Манш. Соответствующее распоряжение в четверг вечером выпустил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что крейсер "Мерси" будет размещен в Дуврском проливе, чтобы помочь пограничным силам Британии и властям Франции с их действиями в отношении перемещения мигрантов", - приводятся слова министра на сайте министерства обороны.

Он выразил надежду, что профессионализм британских служащих военно-морского флота позволит предотвратить "опасное путешествие мигрантов через канал".

Глава британского МВД Саджид Джавид в среду обратился к главе Минобороны с просьбой подключить Королевский военно-морской флот в проливе, чтобы помочь решить кризис с мигрантами.

Также в среду были задержаны два человека, подозреваемые в незаконной организации переправки мигрантов через пролив Ла-Манш.

По данным британских властей, с ноября прошлого года в Британию на лодках прибыло 239 человек.

В конце декабря сотрудники приграничной службы Великобритании спасли 12 мигрантов из Сирии и Ирана, которые пытались пересечь канал на двух надувных лодках. После этого министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и Джавид договорились предпринимать согласованные действия, чтобы решить проблему незаконной миграции через Ла-Манш.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Европа 3 января 17:18
Лувр побил собственный рекорд по посещаемости
Европа 3 января 15:26
Еще пять китайских городов ввели 144-часовой безвизовый транзит для граждан РФ и еще 52 стран
Китай 3 января 13:36
Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку
Европа 3 января 12:57
Представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ задержали в Париже
Европа 3 января 03:39
Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование
Россия 2 января 17:00
Лента новостей
В Турции на границе с Ираном произошла перестрелка
Турция 11:04
Казахстанский тенге продолжает укрепляться к доллару
Казахстан 11:01
Граждане Азербайджана значительно увеличили покупку недвижимости в Турции
Бизнес 11:01
Студенты Бакинской Высшей школы нефти заняли лидирующие места на конкурсе «Есть идея!» (ФОТО)
Общество 10:47
Бренд UNEC прошел государственную регистрацию в Турции
Общество 10:42
Азербайджанская нефть третьего января подешевела
Энергетика 10:28
Первое солнечное затмение в текущем году произойдет 6 января
Общество 10:24
TPAO получила лицензию на разведку нефти и газа в трех турецких провинциях
Энергетика 10:08
Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Алеппо
Россия 10:08