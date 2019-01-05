Около 60 "желтых жилетов" попытались заблокировать логистический центр Amazon во Франции

Около 60 протестующих в желтых жилетах попытались в пятницу вечером заблокировать логистический центр онлайн-ретейлера Amazon, расположенного на востоке Франции, возле города Севре. Как сообщили в субботу в префектуре департамента, после столкновений с полицией задержано 18 участников акции, включая несовершеннолетнюю девушку,

В сообщении префектуры отмечается, что протестующие собрались перед зданием Amazon и хотели перекрыть доступ к нему, однако на место был направлен наряд из 50 полицейских, которые не дали им этого сделать. Затем участники манифестации решили перекрыть дорогу между городами Севре и Люкс. Они также начали бросать в стражей порядка камни, в результате чего один из полицейских пострадал.

"В результате задержано 18 человек, среди которых 15-летняя девушка, все они помещены под стражу", - говорится в заявлении префектуры.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которых они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что приятных мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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