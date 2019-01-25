"Челси" вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

Футболисты "Челси" в серии послематчевых пенальти обыграли "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу "Челси". Голы в составе хозяев забили Н'Голо Канте (27-я минута) и Эден Азар (38). В составе "Тоттенхэма" отличился Фернандо Льоренте (50).

В первом матче победу одержал "Тоттенхэм" (1:0). По регламенту турнира, в случае ничейного счета по сумме двух встреч команды проводят серию послематчевых пенальти. Точнее в этом компоненте оказались футболисты "Челси" - 4:2.

В финальном матче, который состоится 24 февраля на лондонском стадионе "Уэмбли", "Челси" встретится с "Манчестер Сити".

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