Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу в первой игре 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"

10 апреля 2019 02:44 (UTC+04:00)

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" со счетом 1:0 победили "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч забил Сон Хын Мин на 78-й минуте.

На 13-й минуте встречи нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Дэни Роуза, удар аргентинца парировал голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис. Французский вратарь в этом сезоне отбил третий пенальти из трех. Пенальти был назначен главным арбитром Бьорном Кёйперсом после применения системы видеоассистента рефери (ВАР). Ко второму тайму судья добавил шесть минут.

В начале второго тайма нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил повреждение и покинул поле, вместо него в игру вступил Лукас. На 87-й минуте также из-за повреждения поле покинул полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли.

"Тоттенхэм" провел первый матч на новом стадионе в еврокубках (второй - во всех турнирах). Лондонский клуб открыл новую арену 3 апреля игрой 31-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:0). Стадион "Тоттенхэм Хотспур" вмещает более 62 тыс. зрителей, он был построен в 2018 году. В сезоне-2017/18 "Тоттенхэм" проводил домашние матчи на стадионе "Уэмбли".

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Манчестере.

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