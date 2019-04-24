Президент Эстонии утвердит новое правительство

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду утвердит новое правительство страны во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Кальюлайд, соответствующее решение она приняла по итогам проведенных в понедельник и вторник консультаций с кандидатами на министерские посты в будущем кабинете. "Я встретилась с теми кандидатами в министры, о чьих взглядах на вверяемую им сферу ответственности мне было мало известно и с теми, чьи заявления в СМИ вызвали непонимание", - заявила президент во вторник на пресс-конференции в Таллине.

Кальюлайд заверила, что после встречи с кандидатами в министры сомнения, которые она испытывала в отношении некоторых из них, развеялись и она утвердит новое правительство в должности. "Завтра будет утвержден в должностях весь состав правительства Юри Ратаса, никаких исключений не будет", - заявила президент.

Парламент Эстонии на прошлой неделе предоставил Юри Ратасу полномочия на формирование нового правительства страны. Получив полномочия от парламента, кандидат в премьер-министры в течение семи должен представить состав правительства президенту, которая в течение трех дней утверждает членов правительства в должности и после принесения присяги перед парламентом новый кабинет министров приступает к работе.

Прошедшие 3 марта выборы в парламент Эстонии завершились победой Реформистской партии, набравшей 28,8% голосов, что дает ей право получить 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии. У Центристской партии – 23% (26 мандатов), Консервативная народная партия (EKRE) получила – 17,8% (19 мандатов), партия Isamaa ("Отечество") - 11,4% (12 мандатов), Социал-демократическая партия - 9,8% (СДЭ) (10 мандатов).

Сразу после выборов реформисты предложили начать переговоры о создании коалиции с Центристской партией. Однако центристы отказалась от переговоров с реформистами из-за разногласий по вопросам налоговой политики. Позже Центристская партия начала переговоры с EKRE и Isamaa.

Длившиеся больше месяца переговоры о создании правящей коалиции между тремя партиями завершились 8 апреля подписанием коалиционного договора. Правящая коалиция будет иметь большинство в парламенте - 56 мандатов из 101. Согласно договору, правительство будет состоять из 15 министров, включая премьера. Все министерские портфели поделены между тремя партиями поровну.

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