В Швейцарии на референдуме поддержали ужесточение правил приобретения оружия

Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье в стране общенациональном референдуме высказались за ужесточение правил приобретения стрелкового оружия и за принятие налоговой реформы, призванной обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему. Об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS, в онлайн-режиме освещавшая подсчет голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реформа налогообложения предприятий, связанная с финансированием пенсионной системы, а также пересмотренный закон об оружии получили в Швейцарии в воскресенье широкую поддержку. Согласно окончательным результатам, в первом случае сказавших "да" было 66,7%, а во втором - 63,7%", - отметила RTS. Как подчеркнула телекомпания, из 26 кантонов и полукантонов только в кантоне Тичино большинство граждан (54,5%) высказались против более строгих правил контроля за торговлей оружием. В целом по стране участие в референдуме приняли 43% граждан, имеющих право голоса.

Новые правила призваны поставить под запрет продажу автоматического оружия и установить более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим. Речь идет, в частности, о пистолетах с магазином более чем на 20 патронов и ружьях на 10 и более патронов. Принятия более строгих правил приобретения гражданами оружия требует директива Евросоюза, выработанная после терактов 2015 года. И хотя Швейцария не входит в ЕС, она не могла проигнорировать эту директиву, поскольку это грозило бы ей прекращением сотрудничества с государствами Шенгенской зоны, а значит - возвращением к прежней системе контроля на границах, что больно ударило бы по экономике и туризму.

Из партий, входящих в четырехпартийное правительство альпийской республики, только правоконсервативная Швейцарская народная партия выступила против ужесточения правил приобретения оружия, усмотревшая в действиях ЕС в отношении Берна "диктат". По ее мнению, директива Евросоюза не защитит Швейцарию от терроризма. О категорическом несогласии с пересмотром правил заявляли и 14 ассоциаций спортивной стрельбы, охотников и торговцев оружием. По их данным, под запрет попадет более 80% оружия, используемого в стрелковом спорте.

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