В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

2 июня 2019 12:19 (UTC+04:00)

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Растение появилось в стране в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет. При этом использовать специальную технику для ликвидации больших плантаций шиповника, в то время как отдельные кусты можно удалить вручную.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов. При этом волкособов, которые заводились как домашние животные до 1 июня, можно держать дома до конца жизни животного.

В Финляндии на данный момент насчитывается около тысячи волкособов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новое правительство Финляндии оставит за страной возможность вступить в НАТО
Европа 04:00
Национальная коалиционная партия победила на выборах в Европарламент в Финляндии
Европа 27 мая 01:03
Финская компания поможет модернизировать энергосистему Узбекистана
Энергетика 23 мая 13:43
AzerGold изучает опыт Финляндии
Бизнес 20 мая 12:55
Финляндия предлагает сотрудничество для превращения Баку в ведущий транспортный хаб в более обширном регионе (Эксклюзив)
Бизнес 18 мая 20:30
Финляндия стремится развивать инновационные партнерство с Азербайджаном в области энергоэффективности (Эксклюзив)
Бизнес 16 мая 07:20
Лента новостей
Хаос в Мадриде: Полиция избила и не пустила фанатов на финал ЛЧ
Европа 13:15
МИД: Армения должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества
Политика 13:13
Туристы втридорога заплатили за отели в Мадриде во время финала Лиги чемпионов
Европа 13:00
"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с 16-летним футболистом "Аякса" Хогеверфом
Спорт 12:54
Сегодня 37 670 учеников сдают выпускные экзамены
Общество 12:07
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла
Общество 11:42
"Ливерпуль" заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн
Спорт 11:27
Число пострадавших при взрыве в Росии возросло до 89
Россия 11:20
Финал Лиги Чемпионов: Поддельные билеты, недовольные фанаты и много другого
Европа 11:05