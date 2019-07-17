Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

17 июля 2019 15:21 (UTC+04:00)

Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon, в ходе которого изучит совмещение ею функций торговой площадки и ритейлера и оценит, не нарушает ли компания правила конкуренции ЕС использованием данных от независимых ритейлеров, говорится в сообщении ЕК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы", - говорится в сообщении.

Европейские потребители все чаще совершают покупки в интернете, в результате чего конкуренция в розничной торговле усилилась, и граждане получили больше выбора и более выгодные цены, отметила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, слова которой приводятся в сообщении.
"Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения. Поэтому я решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве торговой площадки и ритейлера для того, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС", - заявила еврокомиссар.

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