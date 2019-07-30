В Шотландии заявили, что курс кабинета Джонсона опасен и ведет к "жесткому" Brexit

30 июля 2019 03:07 (UTC+04:00)

Курс правительства, сформированного новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, опасен и ведет страну к "жесткому" сценарию Brexit, который может привести к существенному экономическому спаду в королевстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник вечером после встречи с Джонсоном в Эдинбурге первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"После моей беседы с Борисом Джонсоном я могу сказать, что за лукавыми и хвастливыми обещаниями скрывается правительство, которое опасно. Путь, по которому оно следует, опасен для Шотландии и всего Соединенного Королевства", - сказал Стерджен, слова которой приводит вещательная корпорация Би-би-си. По мнению первого министра Шотландии, Джонсон ведет страну к Brexit без сделки с ЕС, хотя на словах это и отрицает.

В ходе встречи Стерджен вновь заявила о том, что у жителей Шотландии должно быть право провести новый референдум по вопросу об отделении от Великобритании, учитывая ситуацию с выходом страны из Евросоюза. Джонсон, которого в Эдинбурге освистали, со своей стороны, заявил журналистам, что его кабинет, как и правительство его предшественницы Терезы Мэй, "не видит причин" для того, чтобы разрешить проведение повторного плебисцита в Шотландии.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

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