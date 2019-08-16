В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

16 августа 2019 00:23 (UTC+04:00)

Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.

Месье, известный как "Маршал" или "Лис", ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. После вынесения приговора ему удалось скрыться.

Задержание провели сотрудники португальской полиции на вилле в городе Эвора. Арест стал возможен благодаря сотрудничеству французских, бельгийских и португальских правоохранительных органов, сообщили в ведомстве.

Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию. Эта зацепка и позволила следователям выйти на след Месье.

Как указывают бельгийские СМИ, злоумышленника считают причастным к поставкам оружия в связи с почти всеми конфликтами последних 35 лет. Еще в 1980-е годы его подозревали в поставках оружия Ирану во время войны с Ираком.

По информации издания Soir, 66-летний бельгиец в пятницу должен предстать перед судьей в Португалии.

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