В Чехии на заводе боеприпасов прогремел взрыв

На заводе по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии в пятницу произошел взрыв, в результате которого получили ранения 4 человека, у одного из них ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии в одной из пражских больниц. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель предприятия Мартин Венцл.

По его словам, в одном из цехов загорелся порох, "произошел небольшой взрыв". "Четыре человека получили ранения, у троих зафиксированы ожоги 30% тела, при этом у одного из них также тяжелое ранение головы. У четвертого пострадавшего, по данным медиков, ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии, вертолетом доставлен в пражскую больницу", - сказал Венцл.

Всего на предприятии в момент аварии, по словам Венцла, находилось около 500 человек.

На завод для ознакомления с ситуацией прибыл глава минпромторга Карел Гавличек.

"Поскольку этот завод полностью принадлежит государству и находится в ведении нашего министерства, я изменил свою программу и прибыл сюда, чтобы на месте выяснить создавшуюся ситуацию", - сказал журналистам министр.

Предприятие Explosia производит взрывчатые вещества и патроны. Оно существует с 1920 года, с 2002 года полностью принадлежит государству. Последнее по времени происшествие здесь произошло в 2018 году, взрыв в одном из цехов практически не оказал влияния на работу завода и обошелся без пострадавших.

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