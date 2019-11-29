В Италии проходит забастовка железнодорожников

"Черная пятница" принесла в Италию не только распродажи, но и очередную забастовку – на этот раз о временном прекращении работы объявили ведущие железнодорожные компании страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Забастовка пройдет по всех регионах Италии за исключением Пьемонта и Лигурии, где профсоюзы пошли навстречу властям, обратившимся с призывом обеспечить работу транспорта в связи с последствиями недавней волны непогоды.

Компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) заверила, что движение всех высокоскоростных поездов будет осуществляться по расписанию. Однако отправление региональных и местных поездов обеспечивается в пятницу лишь с 6 до 9 часов утра и с 18.00 до 21.00.

Также обещано без сбоев движение экспресса "Леонардо", соединяющего Рим с его главным аэропортом "Фьюмичино". В то же время в Милане вместо поездов в аэропорт "Мальпенса" будут пущены автобусы.

Отмены и изменения в расписании испытают на себе пассажиры компании Italo, располагающей сетью высокоскоростных поездов между крупных городами Италии. Также проблемы возникнут в железнодорожном сообщении на севере страны, которое обеспечивает компания Trenord.

Там же на севере Италии, в Милане, забастовка железнодорожников последует за стачкой работников наземного транспорта, которая прошла в четверг. Кроме того, в минувший понедельник забастовку объявили сотрудники авиакомпании Alitalia, отменившей из-за этого 137 рейсов.

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