В Италии проходит забастовка железнодорожников

29 ноября 2019 12:35 (UTC+04:00)

"Черная пятница" принесла в Италию не только распродажи, но и очередную забастовку – на этот раз о временном прекращении работы объявили ведущие железнодорожные компании страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Забастовка пройдет по всех регионах Италии за исключением Пьемонта и Лигурии, где профсоюзы пошли навстречу властям, обратившимся с призывом обеспечить работу транспорта в связи с последствиями недавней волны непогоды.

Компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) заверила, что движение всех высокоскоростных поездов будет осуществляться по расписанию. Однако отправление региональных и местных поездов обеспечивается в пятницу лишь с 6 до 9 часов утра и с 18.00 до 21.00.

Также обещано без сбоев движение экспресса "Леонардо", соединяющего Рим с его главным аэропортом "Фьюмичино". В то же время в Милане вместо поездов в аэропорт "Мальпенса" будут пущены автобусы.

Отмены и изменения в расписании испытают на себе пассажиры компании Italo, располагающей сетью высокоскоростных поездов между крупных городами Италии. Также проблемы возникнут в железнодорожном сообщении на севере страны, которое обеспечивает компания Trenord.

Там же на севере Италии, в Милане, забастовка железнодорожников последует за стачкой работников наземного транспорта, которая прошла в четверг. Кроме того, в минувший понедельник забастовку объявили сотрудники авиакомпании Alitalia, отменившей из-за этого 137 рейсов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Южный газовый коридор» усилит энергетическую безопасность Европы
Энергетика 12:03
Туркменистан и Италия обсудили перспективы промышленного сотрудничества
Бизнес 27 ноября 12:47
В Риме планируют ограничить доступ туристов к фонтану Треви
Европа 26 ноября 01:45
Cantico per Corbetta - Италия в музыке Кямали Ализаде (ВИДЕО)
Культура 25 ноября 14:36
Открылись прямые авиарейсы из Грузии в Болонью
Туризм 25 ноября 11:43
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Европа 24 ноября 23:11
Лента новостей
Объемы перевалки LPG и LNG через порты Турции превысили 9 млн тонн
Турция 12:39
Парламент Азербайджана утвердил бюджет органа, осуществляющего соцобеспечение и защиту
Экономика 12:37
Победители конкурсов красоты проводят кастинг Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
Стиль 12:37
Обнародованы объемы перевалки газойла через порты Турции в октябре
Турция 12:34
Резко сократился экспорт товаров оборонной промышленности в Туркменистан
Турция 12:30
Льготная кампания по кредитам продолжается!
Финансы 12:30
Обнародованы объемы перевалки мазута через порты Турции в октябре
Турция 12:29
Турция в пять раз увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Узбекистан
Турция 12:28
Сколько бензола было перевезено через порты Турции в октябре 2019 года?
Турция 12:26