В Дортмунде провели одну из крупнейших эвакуаций в истории города

13 января 2020 00:25 (UTC+04:00)

Эвакуация населения проходит в воскресенье в городе Дортмунд в Германии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на официальной странице города в Twitter.

"В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города", - говорится в сообщении. Свои дома покинут около 14 тыс. жителей города. На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

Как позднее сообщили городские власти, две авиабомбы времен Второй мировой войны обезврежены в Дортмунде. Теперь люди могут вернуться в свои дома. Агентство DPA со своей стороны пишет, что бомбы весят 250 кг каждая.

В 2019 году в Северном Рейне - Вестфалии было обнаружено 1760 снарядов времен войны, в 2018-м - 2811.

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