Главы МИД Беларуси и Саудовской Аравии обсудили обмен визитами различного уровня

Беларусь и Саудовская Аравия в ближайшей перспективе намерены провести заседание совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Данная тема в числе других была обсуждена 16 февраля на встрече главы белорусского МИД Владимира Макея с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Переговоры состоялись во время участия Владимира Макея в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.



"На встрече стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня", - отметили в пресс-службе МИД.



Кроме того, предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах.



На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись краткие беседы главы белорусского внешнеполитического ведомства с министрами иностранных дел Грузии, Египта, Кыргызстана и Польши, а также руководителями делегаций ряда других стран и международных организаций.