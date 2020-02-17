Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной

Европа 17 февраля 2020 14:02 (UTC+04:00)
Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной

Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи", - рассказал Анатолий Лаппо. По его словам, в прошлом году было создано шесть мобильных групп. С формированием еще двух подразделений (в Полоцке и Гродно) этот вопрос будет решен для всех территориальных органов пограничной службы.

В 2019 году на белорусской границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой. Появилось более 90 км заграждений для оснащения сигнализационными средствами, сигнализационными комплексами прикрыто свыше 97 км границы. Общая протяженность сигнализационного прикрытия рубежей составляет около 610 км.

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