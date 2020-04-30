Изучается связь между коронавирусом и воспалительными заболеваниями у детей

Европа 30 апреля 2020 03:21 (UTC+04:00)
Изучается связь между коронавирусом и воспалительными заболеваниями у детей

Специалисты из Италии и Великобритании изучают связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Врачи обеспокоены возможной связью между этими двумя факторами.

Тем не менее Майк Райан, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), попросил родителей не беспокоиться по этому поводу. «Я хочу подчеркнуть для всех родителей, что подавляющее большинство детей легко переносит болезнь и полностью выздоравливает», — добавил он.

На данный момент в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Около 224 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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