В Румынии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник в 14:12 (местное время совпадает с московским) в румынском уезде Бузэу (сейсмическая зона Вранча). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг подземного толчка залегал на глубине 99 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью. Самое сильное землетрясение в этом году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.
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