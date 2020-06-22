Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными

Британское правительство подготовило поправки к законодательству, которые ужесточают правила приобретения британских компаний, играющих ключевую роль в борьбе с коронавирусом, зарубежными. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что это министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании расширит свои полномочия и сможет вмешиваться в процесс поглощения иностранным капиталом тех компаний Соединенного Королевства, которые производят, в частности, защитную экипировку и продукты питания, и оказались под угрозой поглощения зарубежными предпринимателями в связи с финансовыми трудностями.

Речь идет о пресечении попыток приобретения компаний, имеющих решающее значение для стратегических интересов Великобритании, со стороны предпринимателей из стран, которые "считаются недружественными для национальных интересов", отмечает издание.

Поправки к Закону о предпринимательстве от 2002 года, как пояснил Шарма, "установят баланс" между защитой национальной безопасности и сохранением Великобританией "привлекательности для инвесторов". Новые законодательные меры нельзя, по его словам, назвать "антиинвестиционными, в данном случае это скорее разумный и соразмерный ответ на повышенные риски, связанные с пандемией".

По последней сводке Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 304 тыс., а число летальных исходов приближается к 43 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 21 июня, в мире выявлено 8 708 008 случаев заражения, умерли 461 715 больных. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).