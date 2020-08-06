Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в четверг пострадавший от взрывов Бейрут, объявил о созыве в ближайшие дни конференции по сбору средств для восстановления Ливана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

О своей инициативе он сообщил по прибытии в Ливан. "Я желаю организовать европейское сотрудничество и в более широком плане - сотрудничество международное", - объяснил президент свои планы помощи стране.

Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. В ливанской столице колоссальные разрушения, погибли более ста человек, около пяти тысяч пострадали, многие считаются пропавшими без вести.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о решении направить три самолета для оказания помощи Бейруту.