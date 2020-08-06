Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Европа 6 августа 2020 23:39 (UTC+04:00)
Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в четверг пострадавший от взрывов Бейрут, объявил о созыве в ближайшие дни конференции по сбору средств для восстановления Ливана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

О своей инициативе он сообщил по прибытии в Ливан. "Я желаю организовать европейское сотрудничество и в более широком плане - сотрудничество международное", - объяснил президент свои планы помощи стране.

Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. В ливанской столице колоссальные разрушения, погибли более ста человек, около пяти тысяч пострадали, многие считаются пропавшими без вести.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о решении направить три самолета для оказания помощи Бейруту.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Loading Bars
Лента новостей
Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ В мире 00:09
В Берлине назвали неуместными тон и содержание писем сенаторов США германским фирмам Европа 6 августа 23:57
В Нигерии вооруженные люди атаковали три деревни и убили более 20 жителей Другие страны 6 августа 23:52
Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану Европа 6 августа 23:39
В Азербайджане выбираются места для установки новых сейсмических станций Экономика 6 августа 23:38
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии достигло двухмесячного максимума Европа 6 августа 23:25
Туркменистан импортировал изделия из алюминия и свинца из стран ЕАЭС Бизнес 6 августа 23:16
Forbes составил список пользователей TikTok с самыми высокими доходами В мире 6 августа 23:15
"Севилья" и "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы Спорт 6 августа 23:09
В Бейруте задержали 16 чиновников администрации порта, где произошел мощный взрыв Арабские страны 6 августа 23:02
Туркменистан обсуждает реализацию новых проектов с датской Haldor Topsoe Бизнес 6 августа 22:48
Японию призвали не сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Другие страны 6 августа 22:45
Снизилось число граждан Грузии, посетивших Турцию в первом полугодии Бизнес 6 августа 22:39
Япония инвестируeт в сельское хозяйство Азербайджана Бизнес 6 августа 22:37
Назван объем перевалки грузов через турецкий порт Гюллюк Транспорт 6 августа 22:35
Снизилось число граждан Казахстана, посетивших Турцию в первом полугодии Бизнес 6 августа 22:32
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук уйдет в отставку США 6 августа 22:29
ООН отметила рост числа кибератак на больницы во время пандемии В мире 6 августа 22:21
Физики выяснили, почему щетина и волосы быстро затупляют лезвия ножниц и бритв В мире 6 августа 22:11
Азербайджанская инвесткомпания Uni Kapital нарастила активы Финансы 6 августа 22:04
Первая партия гумпомощи иранского общества Красного Полумесяца прибыла в Бейрут Общество 6 августа 22:00
Европейский инвестиционный банк поддержит малый бизнес в Грузии Грузия 6 августа 22:00
Туркменистан меняет законодательство для упрощения деятельности иностранных компаний Туркменистан 6 августа 21:55
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,4 В мире 6 августа 21:52
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом Другие страны 6 августа 21:46
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 220 тысяч Турция 6 августа 21:45
SOCAR AVIATION открыла АЗС в аэропорту Миляс-Бодрум Энергетика 6 августа 21:40
Мужчина захватил заложников в отделении банка на севере Франции Европа 6 августа 21:35
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 6 августа 21:29
В Азербайджане с начала года в подсистему минтруда включено более 100 тыс. вакансий Экономика 6 августа 21:24
Стоимость облигаций SOCAR может возрасти Финансы 6 августа 21:12
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США США 6 августа 21:12
Минобороны: Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении Политика 6 августа 21:08
Капитал азербайджанской инвесткомпании Uni Capital значительно возрос Финансы 6 августа 20:59
Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ЕС (ФОТО) Политика 6 августа 20:56
Туркменистан импортировал из России различные виды рабочих инструментов Бизнес 6 августа 20:53
В Азербайджане строго соблюдается конфиденциальность в отношении лиц, имеющих специальные звания- замминистра Общество 6 августа 20:49
Названа сумма выплат по соцобеспечению в Азербайджане в июле Экономика 6 августа 20:40
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 6 августа 20:38
В Азербайджан из Грузии будет экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске Общество 6 августа 20:24
Президент Ильхам Алиев о жителях городов и районов, где введен жесткий карантинный режим: Даю указание выплатить им по 190 манатов и в августе Политика 6 августа 20:22
Президент Ильхам Алиев: Позитивная динамика в борьбе с коронавирусом очень радует нас Политика 6 августа 20:21
Через турецкий порт Текирдаг перевалено более 8 млн тонн грузов Транспорт 6 августа 20:15
Туркменистан продавал ковровые изделия в течение всего июля Бизнес 6 августа 20:14
Переход к «зеленой экономике» напрямую влияет на потребление угля в Казахстане Энергетика 6 августа 20:14
Работникам больниц по лечению COVID-19 в Азербайджане необходимо страхование жизни — специалист Общество 6 августа 20:04
Президент Ильхам Алиев: Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства Политика 6 августа 20:01
SBF рассмотрит потенциал Туркменистана для сингапурских компаний Бизнес 6 августа 20:00
Sky: правительство Мавритании ушло в отставку Другие страны 6 августа 20:00
В Иране открыли 3 крупных и национальных проекта министерства нефти Иран 6 августа 20:00
В Грузии все самозанятые лица, которые обратились к правительству, получат помощь в размере 300 лари Грузия 6 августа 20:00
Обнародована сумма сделок в национальной валюте на бирже Туркменистана за июль Финансы 6 августа 19:59
Экс-президент ЕБРР об экономическом развитии Узбекистана Бизнес 6 августа 19:51
В Азербайджане разоблачены незаконные действия еще одного должностного лица Общество 6 августа 19:42
Президент Ильхам Алиев: Главное для нас – это жизнь и здоровье людей Политика 6 августа 19:39
Газета Lavanguardia: Армения должна понимать, что терпение Азербайджана не безгранично Политика 6 августа 19:35
В Нахчыване продолжаются широкомасштабные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 августа 19:32
Приостанавливается движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт Общество 6 августа 19:21
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 6 августа 19:13
Немецкая компания поставит оборудования для блока «Умид-Бабек» в Азербайджане Энергетика 6 августа 19:10
О перспективах рынка труда в Азербайджане и вопросах подготовки профессиональных кадров - эксперт Общество 6 августа 19:09
Агентство пищевой безопасности провело рейды в 235 пунктах общепита Общество 6 августа 18:47
Следует провести стратегические обсуждения по поводу госструктур Азербайджана - депутат Политика 6 августа 18:43
Консультант Всемирного банка по развитию туризма о перспективах туризма в Узбекистане Туризм 6 августа 18:36
Азербайджану необходимо увеличить число авиарейсов в Нахчыван - депутат Экономика 6 августа 18:31
BP о влиянии своей новой стратегии на энергетический бизнес в Азербайджане Энергетика 6 августа 18:10
Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб рассмотрит очередные послабления Общество 6 августа 18:07
Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана Арабские страны 6 августа 18:04
«АirBaltic» возобновила регулярные полеты в Грузию Грузия 6 августа 18:00
Рухани: иранское правительство поддерживает ливанский народ Иран 6 августа 17:57
За последние 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны - минтруда Азербайджана Общество 6 августа 17:55
В Азербайджане проведено более 850 операций по трансплантации органов Общество 6 августа 17:54
Жителям 13 городов и районов Азербайджана единовременная выплата в размере 190 манатов будет перечислена и в этом месяце Общество 6 августа 17:46
Прием учителей на работу в Азербайджане будет проведен с учетом пандемии Общество 6 августа 17:40
Министерство культуры Азербайджана обратилось к общественности Общество 6 августа 17:38
Министр экономики: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов Экономика 6 августа 17:35
Восемь человек погибли при пожаре в принимающей больных COVID-19 больнице на западе Индии Другие страны 6 августа 17:33
В Азербайджане оглашена повестка завтрашнего заседания парламента Политика 6 августа 17:30
В Товузском районе Азербайджана стартовало предприятие по сушке табака (ФОТО) Экономика 6 августа 17:26
Сами выбирайте условия кредита в «AccessBank» ! Экономика 6 августа 17:20
В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 435 человек Общество 6 августа 17:17
Решения о смягчении карантина осуществляются с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации - народный артист Ильхам Намиг Кямал Социум 6 августа 17:00
В Азербайджане предложено создать рабочую группу по детскому пособию Общество 6 августа 16:45
Проект «ЕвроХима» поспособствует повышению продовольственной безопасности Казахстана Бизнес 6 августа 16:39
Выделены средства для устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, госимуществу и инфраструктурным объектам в Товузском районе Азербайджана - распоряжение Политика 6 августа 16:38
В Азербайджане грунтовые воды из метро пошли на полив зеленых насаждений Общество 6 августа 16:34
Минфин Азербайджана о предложениях депутатов по бюджетным расходам на местах Экономика 6 августа 16:18
Объем бюджетных средств, выделяемых Госфонду соцзащиты Азербайджана, сокращается на 13 процентов Общество 6 августа 16:07
Министерство регионального развития Грузии о ходе строительства дороги в высокогорное село Шатили Грузия 6 августа 16:00
Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA Экономика 6 августа 15:55
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) Культура 6 августа 15:49
О снижении пенсий военнослужащих в Азербайджане не может быть и речи – замминистра Общество 6 августа 15:48
Военнослужащие Азербайджана и Турции выполнили различные элементы совместных учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 августа 15:36
Оглашены показатели экспорта стали из Турции за январь-июль 2020 года Турция 6 августа 15:33
Турция сокращает экспорт автомобилей на мировые рынки Турция 6 августа 15:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства для ввода в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения Политика 6 августа 15:30
В Азербайджане создана специальная комиссия по делам инвалидов I-й группы - минтруда Общество 6 августа 15:25
Авиабилеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по-новому - AZAL Экономика 6 августа 15:21
В Иране снизилось потребление электроэнергии Энергетика 6 августа 15:10
Посол Азербайджана в США: Действия Армении подрывают реальные перспективы мирного процесса Политика 6 августа 15:05
Все новости