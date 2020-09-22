Подозрительная посылка поступила в Бундестаг

Подозрительная посылка поступила в почтовое отделение германского Бундестага, в нем может находиться самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила во вторник столичная газета "Берлинер моргенпост" на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, охрана вызвала саперов. Подробностей не приводится.